<BR \/><BR \/>Am frühen Freitagabend ist die Freiwillige Feuerwehr Auer zu einem Verkehrsunfall gerufen worden: Zwei Pkw waren an der Fleimstaler Kreuzung frontal zusammengeprallt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259556_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wehrleute übernahmen die Erstversorgung der Verunfallten bis zum Eintreffen des Weißen Kreuzes Unterland, stellten den Brandschutz sicher, regelten den Verkehr und führten die notwendigen Aufräumarbeiten durch. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259559_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die beiden Lenker erlitten laut Informationen der Einsatzkräfte leichte Verletzungen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1259562_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen außerdem die Carabinieri, die Gemeindepolizei, Gemeinde, Abschleppdienst sowie das Weiße Kreuz Unterland.