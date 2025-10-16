Der Wagen des Südtirolers wurde in eine Wiese geschleudert und der Lenker darin eingeklemmt. Er wurde laut Polizei schwer verletzt geborgen und ins Spital geflogen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226982_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der 65-jährige Deutsche und seine beiden Mitfahrenden – eine 22-Jährige und ein 36-Jähriger – wurden leicht verletzt. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1226985_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Felbertauernstraße (B 108) war für rund eine Stunde gesperrt.