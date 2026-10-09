Auf der Höhe des Bauhofs in Steinegg hat sich am heutigen Freitag gegen 14.45 Uhr ein Unfall ereignet. Zwei Pkw sind frontal miteinander kollidiert.<BR \/><BR \/>Dabei erlitt ein Einheimischer eine Kopfverletzung. Er wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Lenker des anderen Pkw, ebenfalls ein Einheimischer, blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beim Aufprall stark beschädigt.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Aufräumarbeiten wurde die Straße für kurze Zeit komplett gesperrt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Steinegg, das Weiße Kreuz Welschnofen, die First Responder und die Carabinieri.