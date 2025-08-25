Es war kurz vor sieben Uhr, als der Alarm einging. In der Nähe des Brixner Krankenhauses hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet, in den zwei Autos verwickelt waren. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte klemmten die Fahrzeugbatterien ab und banden die ausgelaufenen Betriebsmittel. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1204428_image" \/><\/div>\r\nEine der am Unfall beteiligten Personen erlitt leichte Verletzungen.<BR \/><BR \/>Vor Ort befanden sich auch Carabinieri-Beamte, die die Unfallerhebung durchführten. <BR \/><BR \/> Die Fahrzeuge wurden anschließend vom Abschleppdienst entfernt.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="Mail">Haben Sie ein Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>