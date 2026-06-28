Der Zwischenfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Umfahrungsstraße auf er Höhe des Sportplatzes. Aus ungeklärter Ursache prallten zwei Autos frontal aufeinander. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1329078_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Drei Personen verletzten sich mittelschwer. Sie wurden an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus eingeliefert. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße und das Rote Kreuz, die Carabinieri sowie die Freiwillige Feuerwehr von St. Ulrich mit über 20 Mann.