<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Terlago, Cadine, Padergnone und Vezzano wurden am heutigen Mittwoch um 8.10 Uhr wegen eines Unfalls auf der Landesstraße 18, die die Ortschaft Terlago mit dem Lamar-See verbindet, alarmiert. <BR \/><BR \/><BR \/>Die angerückten Rettungskräfte stellten fest, dass ein Pkw vom Typ Fiat Panda aus ungeklärter Ursache frontal mit einem Kastenwagen zusammengeprallt war. <h3>\r\nMittels Bergegerät aus Wrack befreit <\/h3>Beim Unfall wurde die Lenkerin des Fiat Panda – es handelt sich ersten Informationen zufolge um eine 24-jährige Frau – im Fahrzeugwrack eingeklemmt. Sie musste mittels Bergegerät aus dem Wagen befreit werden. <BR \/><BR \/>Die ebenfalls angerückten Sanitäter brachten die erheblich verletzte Frau anschließend ins Krankenhaus von Trient. Indes kümmerten sich die Wehrleute um die Aufräumarbeiten. Vor Ort waren auch Ortspolizei und Berufsfeuerwehr Trient.