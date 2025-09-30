Zwei Pkw krachten auf der Höhe des Kniepasses gegen 17.30 Uhr aus vorerst unbekannter Ursache frontal zusammen. <BR \/><BR \/>Die beiden Lenkerinnen der Fahrzeuge zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219365_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Lorenzen und Kiens, das Weiße Kreuz sowie die Ortspolizei. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1219368_image" \/><\/div>