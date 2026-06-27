Der Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr. Zwei Autos krachten aus vorerst unbekannter Ursache zusammen. <BR \/><BR \/>Ein Italiener und eine Italienerin erlitten mittelschwere Verletzungen. Zwei weitere Italiener – ebenfalls ein Mann und eine Frau – aus dem zweiten Fahrzeug wurden leicht verletzt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328763_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten ins Krankenhaus Bozen eingeliefert.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Rote Kreuz Leifers und Bozen, das Weiße Kreuz Unterland, der Notarzthubschrauber, die Freiwilligen Feuerwehren Leifers und Branzoll sowie die Stadtpolizei.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328766_image" \/><\/div>