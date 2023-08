Frontalzusammenstoß im Pustertal fordert mehrere Verletzte

Es war gegen 17.30 Uhr, als es in Neunhäusern zu einem schweren Verkehrsunfall kam: 2 Autos prallten dabei aus bisher ungeklärter Ursache frontal aufeinander.Ersten Informationen zufolge wurden bei dem Unfall 8 Personen verletzt. Eine Person zog sich mittelschwere bis schwere Verletzungen zu. Die Einsatzkräfte eilten zur Unfallstelle und nahmen die Erstversorgung der Patienten vor, bevor die Verletzten in das Krankenhaus gebracht wurden.Die Straße musste nach dem Frontalzusammenstoß an der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Niederolang ist derzeit vor Ort und kümmert sich um die Aufräumarbeiten. „Es wird wohl noch etwas dauern, bis die Straße wieder geöffnet werden kann“, sagt Christof Niedermair, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Niederolang, zu STOL.