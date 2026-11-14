Das Unglück geschah laut Nachrichtenagentur Ansa auf dem Gemeindegebiet von San Fili in Kalabrien. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierten ein Jaguar und ein Opel aus bislang ungeklärter Ursache im Inneren eines Tunnels frontal miteinander.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384698_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wucht des Aufpralls war verheerend: Im Jaguar verloren drei Frauen und ein Mann ihr Leben, im entgegenkommenden Opel starb die Lenkerin. Für alle fünf Beteiligten kam jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384701_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aufgrund des schweren Unfalls musste die Staatsstraße 107 vorübergehend in beide Fahrtrichtungen komplett für den Verkehr gesperrt werden, um die Rettungs- und Bergungsarbeiten zu ermöglichen.