Frontalzusammenstoß im Vinschgau fordert 2 Verletzte

Am Samstag gegen 12.15 prallten zwischen Spondinig und Schluderns 2 Pkw bei schneebedeckter Fahrbahn frontal aufeinander.Ingesamt waren 4 Personen am Verkehrsunfall beteiligt.Ein Kind wurde mittelschwer verletzt und eine weitere Person leicht. Die verletzten Südtiroler wurden in das Krankenhaus von Schlanders gebracht.Im Einsatz standen der Rettungswagen der Sektion Prad und Mals, die Freiwillige Feuerwehr von Schluderns und die Carabinieri Prad.

