Frontex meldet 275.500 illegale Einreisen nach Europa

Der westliche Balkan ist nach wie vor die aktivste Migrationsroute in Richtung EU mit 128.438 illegalen Einreisen in den ersten 10 Monaten, 22.318 davon allein im Oktober, fast dreimal mehr als vor einem Jahr.Die zentrale Mittelmeerroute verzeichnete ebenfalls zwischen Jänner und Oktober 2022 einen Anstieg der illegalen Grenzübertritte um 48 Prozent auf 79.140. Sie ist damit die zweitaktivste Migrationsroute in Richtung EU, geht aus Frontex-Daten hervor.Im Oktober meldeten die EU-Mitgliedstaaten rund 36.500 illegale Grenzübertritte, 47 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. „Aufgrund der hohen Zahl der Ankünfte kann es zu Verzögerungen bei den Meldungen kommen und die endgültigen Zahlen könnten höher sein“, berichtete Frontex.