Nach einer sternenklaren Nacht ist die Kälte mit voller Wucht zurückgekehrt. Besonders im Osten des Landes war der Morgen klirrend kalt: „Sexten meldet minus 16 Grad und Welsberg minus 15 Grad Celsius“, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/>Am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag dominiert landesweit die Sonne. Dank trockener Luftmassen bleibt der Himmel nahezu wolkenlos. Während es morgens überall frostig ist, klettern die Temperaturen tagsüber auf Höchstwerte zwischen einem Grad im Wipptal und bis zu 7 Grad in Bozen, Meran und im Unterland.<h3>Wolken und ein „Hauch“ von Niederschlag am Wochenende<\/h3>Lange bleibt das stabile Hochdruckwetter allerdings nicht mehr bestehen. Schon am Donnerstagabend ziehen von Westen her die ersten hohen Wolkenfelder auf. Am Freitag werden die Wolken dichter. Gegen Abend ist von Süden her mit ersten, leichten Niederschlägen zu rechnen.<BR \/><BR \/>Das Wochenende beginnt am Samstag unbeständig und meist grau. Es fällt etwas Regen oder Schnee – der „lang ersehnte Niederschlag, der allerdings nur in sehr geringen Mengen eintreffen wird“, sagt Peterlin.<BR \/>Auch der Sonntag zeigt sich voraussichtlich wolkenreich und wenig sonnig.<BR \/><BR \/>Die Temperaturen werden in Richtung Wochenende etwas milder: Während am Freitag noch Tiefstwerte von minus 9 Grade Celsius erwartet werden, steigen diese am Samstag auf etwa minus 5 Grad Celsius. Die Tageshöchstwerte pendeln sich landesweit bei etwa 6 Grad Celsius ein.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>