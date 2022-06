Frühe Berechnung des Schmelzwassers im gesamten Alpenraum ermöglicht

Foto: © eurac research

eo4Alps nennt sich der Onlinedienst, der über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche verfügt: Die Karten nehmen einen Großteil des Bildschirms ein, an den Rändern befindet sich die Steuerelemente für die Benutzer.Sie können das betreffende Gebiet in den Alpen auswählen und die gewünschten Parameter festlegen: die Ausdehnung der Schneedecke, die Schneehöhe und ihr Schneewasseräquivalent, das heißt die Wassermenge, die nach der Schneeschmelze verfügbar sein wird.Da in Europa der Großteil der Winterniederschläge oberhalb von 1000 Metern in Form von Schnee fällt und erst nach der Schneeschmelze in den Wasserkreislauf gelangt, ist es entscheidend, diese Reserve zu berechnen – vor allem weil die anhaltende Klimakrise die Ressourcen zunehmend erschöpft.„Es gibt bereits etwa 100 Interessenten für unsere Anwendung. Dabei handelt es sich um Betreiber von Wasserkraftwerken, regionale Umweltbehörden, private Unternehmen, die Wettervorhersagen bereitstellen oder Sensoren entwickeln, und natürlich Einrichtungen, die im Bereich Forschung und Umweltmonitoring tätig sind“, erklärt Matteo Dall'Amico, Geschäftsführer von MobyGIS, dem Unternehmen aus Trient, das das Projekt leitet.Einige Überwachungsinstrumente gibt es bereits, allerdings ist ihre Anwendung auf einzelne Regionen beschränkt oder ihre Auflösung gering. eo4Alps deckt hingegen den gesamten Alpenraum ab und bietet eine Datenauflösung von 250 Metern.„Für eine genauere Schätzung haben wir die Vorteile physikalischer Modelle mit denen der Fernerkundung kombiniert“, erklärt Mattia Callegari, Forscher am Institut für Erdbeobachtung von Eurac Research.„Wir haben sowohl die optischen Bilder der Satelliten Sentinel-2 und Sentinel-3 als auch die Radarbilder von Sentinel-1 verwendet. Die IT-Experten von Sinergise haben daraufhin die Infrastruktur für die operationelle Datenverarbeitung und die Online-Plattform entwickelt.“Vor kurzem wurde der Prototyp der wissenschaftlichen Gemeinschaft vorgestellt; er ist nur für etwa 6 Monate kostenlos zugänglich. Nach Projektabschluss soll der Onlinedienst als kommerzielles Produkt am Markt erhältlich sein.Das Projekt ist Teil eines Förderprogramms der ESA, das die Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft gezielt fördert.