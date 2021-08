Früherer ZDF-Sportchef Poschmann gestorben

Poschmann wurde 70 Jahre alt. „Über 30 Jahre war er eines der prägenden Gesichter und eine der einprägsamen Stimmen vieler Sportsendungen im Zweiten“, würdigte ZDF-Chefredakteur den Leichtathletik-Experten.Poschmann gehörte über Jahrzehnte zur Stammbesetzung des ZDF bei Großereignissen wie Olympischen Spielen, Fußball-WM und -EM sowie Leichtathletik-WM und -EM. Bekannt wurde er vor allem als Moderator des „Aktuellen Sportstudios“. Von 1994 bis 2011 führte der ehemalige Mittel- und Langstrecken-Läufer 230 Mal durch den TV-Klassiker.Zum ZDF kam der 1986 zunächst über eine Hospitanz und wurde anschließend freier Mitarbeiter in der Hauptredaktion Sport. 2 Jahre nach seiner Festanstellung rückte Poschmann auf den Posten des Sportchefs. Diesen musste er 2005 abgeben. Dies wurde mit der notwendigen Trennung von administrativen und journalistischen Aufgaben begründet.Poschmann wurde Sport-Chefreporter. Nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio beendete er seine Karriere. Der Abschied in den Ruhestand fiel ihm leicht. „Die Berichterstattung im Allgemeinen ist braver, geschmeidiger und weniger kontrovers geworden“, kritisierte Poschmann damals. „Es fällt mir nicht schwer loszulassen.“

dpa