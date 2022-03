Frühlingsbeginn bringt Sonne und Temperaturen bis zu 20 Grad

Am heutigen Sonntag – genauer um 16.32 Uhr – ist es endlich soweit: Wir verabschieden uns vom Winter und dürfen uns auf den Frühling freuen. Und der hat sogar jede Menge freundliches Frühlingswetter im Gepäck.Bereits am heutigen Sonntag ist es verbreitet sonnig. Es wird nun jeden Tag milder. Durch ungetrübten Sonnenschein sind in der kommenden Woche Temperaturen bis zu 20 Grad möglich. Weiterhin ist kein flächendeckender Regen in Sicht, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Der kalendarische Frühlingsanfang wird auch als astronomischer Frühlingsanfang bezeichnet, denn die kalendarischen Jahreszeiten richten sich nach dem Stand der Erde zur Sonne. Man spricht daher in diesem Zusammenhang auch häufig von den „natürlichen“ Jahreszeiten. Im Gegensatz zu den kalendarischen Jahreszeiten beginnen die meteorologischen immer am ersten Tag des entsprechenden Monats.Das kalendarische Ende des Frühlings fällt in diesem Jahr übrigens auf den 21. Juni. Um 11.13 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt dann der astronomische Sommer – zumindest auf der Nordhalbkugel.