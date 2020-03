Frühlingsbeginn im Hausarrest

Heute, genau um 04:49 Uhr, hat auf der Nordhalbkugel der astronomische Frühling begonnen. Die Sonne steht heute genau... Pubblicato da Wetter in Südtirol su Giovedì 19 marzo 2020



Obwohl die Sonne locken mag, hier noch einmal der klare Aufruf: Bleibt zu Hause, haltet euch an die Maßnahmen und haltet durch.



Denn nur, wenn Südtirol – und auch die restliche Weltbevölkerung – jetzt stark bleibt, kann der Frühling in absehbarer Zukunft auch wieder bei einem längeren Spaziergang genossen werden.

Guten Morgen #Frühling. Seit drei Wochen gilt er schon für uns Meteorologen, ab heute steht er auch im Kalender. Tag-Nacht-Gleiche. Das Wetter hält sich daran, zumindest vorerst. Heute bleibt es sonnig und bis zu 20° warm. Nächste Woche folgt eine markante Abkühlung um rund 10°. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) March 20, 2020

r>Am Freitag bleibt es, so erklärt Landesmeteorologe Günter Geier, überwiegend sonnig, erst am Nachmittag ziehen Wolken über Südtirol.Das Wochenende hingegen verläuft wechselhafter, dann sind auch Regenschauer möglich.Erst am Montag wird es wieder sonnig, die Temperaturen gehen deutlich zurück, schreibt auf Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

