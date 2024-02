Frühlingshaft mild im Februar: 20 Grad in Schlanders gemessen

„Auf den Bergen ist es heute wieder rekordverdächtig mild für die Jahreszeit“, weiß auch Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Schon am Morgen wedelten Skifahrer im Plus über die Pisten: plus 4 Grad waren es in Obereggen, plus 3 in Ladurns und plus 2 auf dem Kronplatz.Ungewöhnlich mild sind auch die Täler, in die der Föhn dringt. In Bozen und Meran sind es am Nachmittag 16 Grad, in Auer und Gargazon werden 15 gemessen.