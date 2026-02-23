<h3>\r\nDas Wetter morgen<\/h3>Der Dienstag zeigt sich launisch, aber nicht unfreundlich. Der Tag verläuft wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden des Landes – vom oberen Vinschgau über das Wipptal bis ins Pustertal – fällt zeitweise etwas Regen, am meisten im hinteren Ahrntal. <BR \/><BR \/>Die Schneefallgrenze steigt im Laufe des Tages deutlich an und liegt schließlich über 1800 Metern. Ganz anders der Süden: In den südlichsten Landesteilen zeigt sich die Sonne immer wieder, teils sogar länger. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 17 Grad.<h3>\r\nVorschau auf die nächsten Tage<\/h3>Der Mittwoch räumt auf: Nach der Auflösung von Nebelfeldern präsentiert sich der Himmel strahlend blau und wolkenlos. Am Donnerstag bleibt es frühlingshaft mit viel Sonne, nur ein paar dünne Schleierwolken ziehen durch. Auch der Freitag bringt keine Änderung – die Sonne scheint von früh bis spät. Und selbst am Samstag überwiegt voraussichtlich der Sonnenschein, begleitet von ein paar harmlosen Wolken.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Details zum Wetter finden Sie wie immer auf unserer STOL-Wetterseite. <\/a>