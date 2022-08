Frühstückspension arbeitet 6 Jahre im Verborgenen – 700.000 Euro Einnahmen

Bereits seit 6 Jahren soll es die Frühstückspension geben, heißt es von der Finanzpolizei. Bloß: Die Steuerbehörde wusste nichts von deren Existenz.Es liege zwar eine Mehrwertsteuernummer und eine Lizenz vor, auch ist die Frühstückspension auf diversen Online-Buchungsportalen zu finden – nur: die Betreiber haben nie eine Mehrwertsteuer entrichtet, heißt es von der Finanzpolizei.Zudem seien die Betreiber des Tourismusbetriebs nie der 2021 eingeführten Pflicht nachgekommen, eine telematische Registrierungskasse zu verwenden.Nun hat die Finanzpolizei den Betrug aufgedeckt: 700.000 Euro soll der Betrieb in den vergangenen Jahren erwirtschaftet haben, 70.000 Euro Steuereinnahmen sollen der öffentlichen Hand in diesem Zeitraum entgangen sein, so die Finanzpolizei.