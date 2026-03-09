Der Montagmorgen begann für viele Pendler auf der Brennerautobahn mit Geduld statt Tempo: Im Grenztunnel zwischen Österreich und Italien kam es im Frühverkehr zu einem Verkehrsunfall.<BR \/><BR \/>Ein Lkw und ein Pkw stießen auf der Südspur zusammen. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand, allerdings entstand an den beteiligten Fahrzeugen erheblicher Blechschaden.<BR \/><BR \/>Aufgrund des Unfalls musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Der Pkw wurde abgeschleppt, während Einsatzkräfte die Unfallstelle sicherten und die Fahrbahn räumten.<BR \/><BR \/>Die Sperre führt im morgendlichen Berufsverkehr zu einem massiven Rückstau in Fahrtrichtung Süden, die Aufräumarbeiten sind im Gange.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Sterzing und Gossensaß, die Autobahnmeisterei, die Autobahnpolizei, die österreichische Polizei sowie das Weiße Kreuz.