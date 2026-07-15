Die Penser-Joch-Straße ist eine beliebte Strecke für Motorrad- und Sportwagenfahrer. Überhöhte Geschwindigkeit und riskante Fahrmanöver sorgen aber immer wieder für Beschwerden und gefährden die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer. Hinzu kommt die große Lärmbelastung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1336530_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Penser-Joch-Straße wird leider seit Jahren als Rennstrecke missbraucht. Die Anrainer sind sicherheits- und lärmtechnisch unglaublich geplagt“, sagt <b>Verena Überegger<\/b>, Bürgermeisterin von Freienfeld. Relativ neu ist laut Überegger das Phänomen der PS-starken Sportwagen, die mit hoher Geschwindigkeit über die Bergstraße fahren. Zum Teil handelt es sich dabei um organisierte Touren, die von Agenturen angeboten werden – inklusive Sportwagenverleih.<BR \/><BR \/>Um Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung zu ahnden, hat die Gemeinde Freienfeld nun verstärkte Kontrollen veranlasst. Diese finden über den gesamten Sommer hinweg statt. Durchgeführt werden die Kontrollen von der Stadtpolizei Sterzing, die zeitweise auch in der Gemeinde Freienfeld ihren Dienst versieht. <BR \/><BR \/>Sie umfassen Geschwindigkeitsmessungen sowie gezielte Überprüfungen der Lärmemissionen von Motorrädern und Sportwagen. Ziel der Kontrollen ist es, die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer sowie die Lärmbelastung zu reduzieren.<BR \/><BR \/>„Einen großen Teil unseres Stundenkontingents für den Ortspolizeidienst verwenden wir für Verkehrskontrollen auf der Penser-Joch-Straße. Für uns als Gemeinde ist das auch frustrierend, da beide Straßen im Grunde nicht in unserer Zuständigkeit liegen. Zudem wären die Stunden der Stadtpolizei auch bei Verkehrserziehung oder Sensibilisierungsaktionen gut aufgehoben“, meint sie.<BR \/><BR \/>Laut dem Bürgermeister der Gemeinde Sarntal Josef Mair wird es auf Anordnung des Quästors an bereits fixierten Tagen im Juli, August und September verstärkte Kontrollen auf beiden Seiten des Jochs geben – mit Carabinieri, Straßen- und Ortspolizei. <h3>Verkehrsdialog: Unmut über fehlende Einbindung <\/h3>„Die Bevölkerung entlang der Brennerstaatsstraße leidet ebenfalls sehr unter dem starken Verkehr und den verstopften Straßen. Das geht mitunter so weit, dass die Befahrbarkeit für Einsatzkräfte nicht mehr gewährleistet ist“, betont Überegger. Dies habe sich auch nach dem tödlichen Unfall auf der Brennerautobahn am Dienstag gezeigt. Deren Sperre habe auf der Staatsstraße ein Verkehrschaos verursacht. <BR \/><BR \/>„Besonders enttäuscht bin ich darüber, dass der Verkehrsdialog in der Festung Franzensfeste vergangene Woche eine rein SVP-interne Veranstaltung war. Wir werden die Verkehrsproblematik nie lösen können, wenn die Nordtiroler weiter Alleingänge machen und die SVP nicht bereit ist, über den Tellerrand zu schauen und die Bürgermeister von Sterzing und Freienfeld mit an den Tisch zu holen“.