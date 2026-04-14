Die vom Südtiroler Sanitätsbetrieb initiierte Maßnahme soll die öffentliche Gesundheit schützen und einer schweren Viruserkrankung vorbeugen. Dies geschieht mit Blick auf die warme Jahreszeit, wenn Aktivitäten im Freien zunehmen und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines Zeckenkontakts steigt.<BR \/><BR \/>Vormerkungen sind ab Mittwoch, 15. April 2026, 8 Uhr möglich. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Open Days handelt.<BR \/>Für die Impfung ist eine Vormerkung über die Einheitliche landesweite Vormerkstelle unter der Nummer 0471 \/ 0472 \/ 0473 \/ 0474 100 100 notwendig.<BR \/><BR \/>Das Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Personen.<BR \/><BR \/>Im Monat April sind folgende Impftermine und -orte vorgesehen:<BR \/><BR \/><b>Brixen – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit, Krankenhaus Brixen:<\/b> 22. April 2026, von 13:30 bis 16:30 Uhr<BR \/><b>Meran – Blutabnahme, Krankenhaus Meran:<\/b> 23. April 2026, von 13:30 bis 16:30 Uhr<BR \/><b>Bruneck – Blutabnahme, Krankenhaus Bruneck:<\/b> 23. April 2026, von 13:30 bis 16:30 Uhr<BR \/><b>Bozen – Impfzentrum Krankenhaus Bozen (Neue Klinik):<\/b> 24. April 2026, von 13:30 bis 16:30 Uhr<BR \/><BR \/>Die Impfung gegen FSME ist ein grundlegendes Instrument der Prävention, insbesondere für Personen, die beruflich oder in der Freizeit im Freien tätig sind oder Kontakt zu Nutztieren haben.