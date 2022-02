Führerschein auf Facebook gekauft – Festnahme

Während einer Routinekontrolle der Polizei an der Autobahnausfahrt in Bozen Süd wurde ein Lkw-Fahrer mit gefälschten Dokumenten festgenommen. Den Führerschein habe der Fahrer auf Facebook gekauft, erklärt die Bozner Staatspolizei in einer Presseaussendung.