Führerscheinneuling liefert sich Verfolgungsjagd mit der Stadtpolizei

Der junge Mann war am 23. Dezember in einem Lieferwagen in Untermais unterwegs, als ihn eine Streife der Meraner Stadtpolizei anhalten wollte. Statt zu bremsen, beschleunigte der Mann seine Fahrt aber und brauste über die Gampenstraße in Richtung Marlinger Brücke davon.Über die Schnellstraße MeBo, durch Sinich und bis nach Obermais verfolgten ihn die Stadtpolizisten: Dort konnten sie ihn schließlich stellen. Warum der junge Vinschger – ein Führerscheinneuling – vor den Beamten geflüchtet war, konnte er nicht erklären: Er war weder alkoholisiert noch gab es sonstige offensichtliche Gründe für sein Verhalten. Glücklicherweise kam bei der Verfolgungsjagd niemand zu Schaden.Für den Lenker setzt es ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro: Er verliert 69 Führerscheinpunkte. Der Lieferwagen, in dem er unterwegs war, bleibt 30 Tage beschlagnahmt.

