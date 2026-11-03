Beim Führungskräfteforum kamen Führungskräfte der öffentlichen Verwaltungen, Fachleute aus der Wissenschaft sowie Vertretungen des Rechnungshofes zusammen. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Land Südtirol in Zusammenarbeit mit UPI (Unione Provincie d'Italia) Emilia-Romagna. <BR \/><BR \/>Das Führungskräfteforum befasste sich eingehend mit der Reform des Autonomiestatuts. Im Mittelpunkt standen die Finanzautonomie der autonomen Provinzen, die Sicherung des finanziellen Gleichgewichts sowie die internen und externen Kontrollen. Für die Sonderautonomien sind diese Aspekte von besonderer Bedeutung: Sie üben ihre Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnisse nach den Grundsätzen einer soliden Haushaltsführung und eines verantwortungsvollen Umgangs mit öffentlichen Mitteln aus.<BR \/><BR \/>„Autonomie bedeutet nicht nur Zuständigkeiten, sondern auch Verantwortung. Dazu gehört ein effizienter und verantwortungsvoller Umgang mit öffentlichen Mitteln“, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher. „Der Austausch zwischen Führungskräften und Fachleuten trägt dazu bei, dieses Bewusstsein zu stärken und unsere Autonomie verantwortungsvoll weiterzuentwickeln.“<BR \/><BR \/>Generaldirektor Alexander Steiner hebt die Verantwortung der Führungskräfte hervor: „Als öffentliche Führungskräfte tragen wir eine besondere Verantwortung: Autonomie in gute Verwaltung umzusetzen, mit öffentlichen Mitteln Mehrwert für die Gemeinschaft zu schaffen und durch Regeln ein wirksames und verantwortungsvolles Verwaltungshandeln zu gewährleisten“, unterstrich Steiner. „Dafür braucht es Kompetenz, Entscheidungsfähigkeit und den Mut, Verantwortung zu übernehmen – unter Wahrung der Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Transparenz und guten Verwaltungsführung.“<BR \/><BR \/>Auf dem Programm standen Beiträge von Fachleuten aus dem Verfassungsrecht und des Rechnungshofes. Tiziano Tessaro, Richter am Rechnungshof, gab eine Einführung in das System der Kontrollen der territorialen Finanzen. Simone Pajno, ordentlicher Professor an der Universität Sassari, befasste sich mit den Kontrollen und Ersatzbefugnissen in den autonomen Provinzen vor dem Hintergrund der Reform des Autonomiestatuts. <BR \/><BR \/>Weitere Beiträge befassten sich mit den Aufgaben des Rechnungshofes im Zusammenhang mit den Sonderautonomien. Stefania Petrucci sprach über dessen beratende Funktionen, Francesco Sucameli über die Rechnungsabschlüsse der Regionen. Guido Rivosecchi, Professor für Verfassungsrecht an der Universität Padua, ging auf den Schutz öffentlicher Mittel sowie die Kontroll- und Rechtsprechungsfunktion des Rechnungshofes ein. Die Schlussfolgerungen zog Daria de Pretis, emeritierte Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofes.<BR \/><BR \/>Organisiert wurde die Veranstaltung vom Amt für Personalentwicklung; moderiert wurde sie von Claudio Calè, Direktor des Amtes für Finanzaufsicht des Landes. <BR \/><BR \/>Das Führungskräfteforum ist Teil der Aus- und Weiterbildung der Führungskräfte des Landes und dient zugleich der Stärkung des Austauschs zwischen den Verwaltungen des öffentlichen Systems Südtirols.