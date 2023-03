Führungswechsel bei der RAI

Am Freitag hat Landeshauptmann Arno Kompatscher in seinem Büro im Palais Widmann in Bozen Vittorio Longati, den scheidenden Direktor des Bozner Rai-Sitzes, verabschiedet und zugleich seinen Nachfolger Paolo Mazzucato zu einem Antrittsbesuch empfangen.Seine lange und erfolgreiche Karriere führte Longati als Produktionsdirektor der RAI an viele Orte der Welt, bevor er schließlich nach Südtirol zurückkehrte, um die Direktion des Bozner RAI-Sitzes zu übernehmen. Nun tritt der 67-jährige in den wohlverdienten Ruhestand.Neuer Direktor am Mazziniplatz ist der 53-jährige Paolo Mazzucato, der seit 1997 bei der RAI als Programmgestalter tätig ist und für bewährte Radio- und Fernsehsendungen wie „Zeppelin“ und „Passpartù“ auf Rai Alto Adige sowie für Sport- und Kindersendungen auf gesamtstaatlicher Ebene verantwortlich zeichnet.Landeshauptmann Kompatscher dankte dem scheidenden Direktor Longati: „Er hat in den letzten 10 Jahren bei der Entwicklung der RAI in Bozen großartige Arbeit geleistet und die Angelegenheiten Südtirols begleitet.“ Dem neuen Direktor Mazzucato wünschte Kompatscher alles Gute für seine Arbeit: „Der öffentliche Dienst, den die RAI garantiert, ist für uns sehr wichtig.“