In deren Verantwortung fallen jetzt nämlich auch alle atypischen künstlichen Gefahren, die bis zu fünf Meter auf jeder Seite vom gekennzeichneten Pistenrand entfernt sind.<BR \/><BR \/><b>Was hat sich an den Regeln auf Südtirols Skipisten geändert?<\/b><BR \/>Enrico Ballardini: Mit der Durchführungsverordnung vom 16. Oktober hat die Südtiroler Landesregierung klare und einheitliche Regeln geschaffen. Beispielsweise wurde die Klassifizierung der Skipisten zweifellos verbessert, was eine grundlegende Maßnahme ist – vor allem aus Sicherheitsgründen.<BR \/><BR \/><b>Inwiefern?<\/b><BR \/>Ballardini: Der Skifahrer muss in die Lage versetzt werden, den Schwierigkeitsgrad der Piste zu identifizieren, bevor er sie befährt. In Südtirol haben wir einen großen Zustrom ausländischer Urlauber. Die Einstufung der Pisten muss auch für sie leicht verständlich sein: Je universeller die Klassifizierung der Pisten und ihre Erkennbarkeit sind, desto besser wird dem Präventionsbedarf Rechnung getragen. In diesem Zusammenhang kann ich mir jedoch eine Neuerung nicht erklären: Artikel 5 Absatz 2 der neuen Verordnung spricht von Skirouten, d. h. von weder präparierten noch kontrollierten Strecken, die nur vor Lawinengefahr – soweit vorhersehbar – gesichert werden und die für die Abfahrt mit Skiern bestimmt sind. Diese werden mit oranger Farbe markiert. Die gesamtstaatliche Gesetzgebung sieht diese Art von Pisten gar nicht vor und verwendet auch diese Farbe für die Markierung nicht.<BR \/><BR \/><b>Worauf fußen Ihre Bedenken?<\/b><BR \/>Ballardini: Wenn sich der Gesetzgeber mit Pisten abseits der Pisten befasst – entschuldigen Sie das Wortspiel –, begibt man sich auf ein Minenfeld, denn dort verschwimmen die Verantwortlichkeiten, und unter anderem ist auf diesen Skirouten auch das Unfallrisiko höher. <BR \/><BR \/><b>Was wurde in Südtirol noch anders geregelt?<\/b><BR \/>Ballardini: Mit der neuen Verordnung wurden einige kritische Punkte beseitigt. Rodel- und Schlittenbahnen dürfen gemäß der neuen Landesgesetzgebung ein Längsgefälle von höchstens 15 Prozent aufweisen, während nach dem gesamtstaatlichen Gesetz ursprünglich ein Gefälle von maximal 25 Prozent zulässig war – so viel wie auf den blauen Pisten, was meiner Meinung nach Wahnsinn war. Zudem hat das Land klugerweise die Mindestbreite für Rodelbahnen auf drei Meter festgelegt, während die staatliche eine Mindestbreite von sechs Metern vorgesehen hatte. Hätten wir in Südtirol die Waldwege an die staatlichen Gesetzgebung Vorgaben anpassen müssen, wären massive Abholzungen und ungerechtfertigte Erweiterungsarbeiten notwendig gewesen.<BR \/><BR \/><b>Leider ereignen sich immer wieder Unfälle, bei denen ein Wintersportler auf ein sogenanntes atypisches Hindernis prallt: natürliche potenzielle Gefahren wie u.a. Bäume oder Felsen, aber auch künstliche wie Stützpfeiler, Pistenraupen oder Schneekanonen. Wie ist da die Gesetzeslage?<\/b><BR \/>Ballardini: Der Betreiber eines Skigebietes ist verpflichtet, atypische Gefahren zum Schutz der Skifahrer zu mindern. Der Kassationsgerichtshof hat im Laufe der Zeit seine Rechtsauffassung geändert und gefordert, dass der Betreiber auch Gefahren vorbeugen muss, die physisch außerhalb der Pisten liegen und denen der Skifahrer, wenn er von der Piste abkommt, ausgesetzt sein könnte. Diese Verpflichtung beschränkt sich nun jedoch ausschließlich auf Fälle, in denen eine hohe Wahrscheinlichkeit eines derartigen Ereignisses besteht. Zuvor reichte bereits die bloße Wahrscheinlichkeit, dass jemand über den Pistenrand hinausgeraten könnte, aus. Nun gibt es eine absolute Neuheit, die ausschließlich in Südtirol greift: Als atypische Gefahren gelten laut neuer Vorschrift auch alle künstlichen Hindernisse bis zu einer Entfernung von fünf Metern von der Markierung oder der Baumgrenze, die den äußeren Pistenrand kennzeichnet. <BR \/><BR \/><b>Wie wirkt sich das auf mögliche Verantwortlichkeiten bzw. die Haftung aus?<\/b><BR \/>Ballardini: Ich sehe zwei Probleme. Erstens erweitert die neue Vorschrift die Pisten de facto um jeweils fünf Meter auf jeder Seite und widerspricht damit dem allgemeinen Grundsatz, wonach sich die Schutzpflicht der Betreiber auf die befahrbare Fläche und nicht auf den Bereich außerhalb des Pistenrandes bezieht. Zudem befürchte ich, dass diese Vorschrift zu Schwierigkeiten bei der Anwendung führen wird, da der Pistenrand je nach den Präparierungsarbeiten täglichen Schwankungen unterliegen kann. Wir sprechen hier ja nicht vom klar definierten Rand einer asphaltierten Straße, der eindeutig zu erkennen ist. Zwar kann die Technik hilfreich sein und die Pistenraupen können GPS nutzen. Doch im Falle eines Unfalls, bei dem sich ein Skifahrer beim Zusammenstoß mit einer Schneekanone oder einer anderen Außenanlage verletzt, müssen wir uns wohl mit einem Maßband ausstatten.<BR \/><i>Rechtsanwalt Enrico Ballardini befasst sich seit 30 Jahren mit Rechtslage und Haftungsfragen im Skisport, auch als Autor und Herausgeber von Publikationen zum Thema. <\/i>