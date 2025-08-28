<BR \/>Der Vorfall ereignete sich beim Schulareal in der Wolkensteinstraße in Meran. Der ausgelöste Alarm rief eine Streife der Carabinieri an den Ort des Geschehens.<BR \/><BR \/>Die Beamten parkten ihr Fahrzeug im Innenhof und gingen zum Eingang des Gebäudes. Dort trafen sie auf eine Gruppe Jugendlicher, die beim Erscheinen der Carabinieri sofort die Flucht ergriff.<h3>\r\nKeine Schäden im Gebäude<\/h3>Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Ordnungskräfte fest, dass niemand ins Gebäude eingedrungen war und nichts gestohlen wurde. Hinweise auf ein Vergehen fanden sich keine – auch nicht für das auffällige Verhalten der Jugendlichen.<BR \/><BR \/>Als die Beamten zu ihrem Dienstwagen zurückkehrten, bot sich ihnen jedoch ein anderes Bild: Das Einsatzfahrzeug, ein Alfa Romeo „Giulietta“, wies mehrere Dellen auf, die durch Steinwürfe verursacht worden waren. Zudem war das Heck mit Spucke verschmiert.<h3>\r\nDurch Zeugenaussagen und Videoaufnahmen identifiziert<\/h3>Dank Zeugenhinweisen und der Auswertung von Videoaufnahmen aus der Umgebung konnten die Tat und die Tätergruppe rekonstruiert werden. Laut Polizeiangaben handelte es sich um fünf Minderjährige aus dem Burggrafenamt. Offenbar verärgert über die Kontrolle durch die Carabinieri, sollen sie nach ihrer Flucht den Wagen attackiert haben.<BR \/><BR \/>Nach den notwendigen Erhebungen wurden die fünf Jugendlichen der zuständigen Justizbehörde gemeldet.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>