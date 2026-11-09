Ein in Onlinenetzwerken kursierendes Video zeigt Dutzende Männer am Unglücksort, die versuchen, eine große Steinplatte anzuheben, während andere darunter mit Schaufeln graben.<BR \/><BR \/>Der Zivilschutz warnte davor, „Zelte in der Nähe von Sandmassen und Erdhügeln aufzuschlagen oder sich dort aufzuhalten, insbesondere während Regenperioden“. Dies stelle eine große Gefahr dar. Der Zivilschutz forderte humanitäre Organisationen zur Bereitstellung von Ausrüstung auf.<BR \/><BR \/>Am Samstag waren zehntausende Zelte geflüchteter Palästinenser überschwemmt worden, wie das Hamas-Pressebüro mitgeteilt hatte. Beim Einsturz von Wänden und Dächern wurden demnach mehrere Menschen verletzt.<BR \/><BR \/>Trotz einer unter Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA zustande gekommenen Waffenruhe vom Oktober 2025 setzt die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen fast täglich fort. Ausgelöst worden war der Krieg im Gazastreifen durch den Hamas-Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023.