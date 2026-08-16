Dutzende Menschen seien aus den überschwemmten Gebieten gerettet worden, berichtete die Zeitung „The Indianapolis Star“. Hunderte Menschen hätten evakuiert werden müssen.<BR \/><BR \/>Nach Angaben von Indianas Gouverneur Mike Braun hatte der Sturm ab Dienstag den Bundesstaat im Mittleren Westen heimgesucht. Dabei seien auch Tornado-Aktivität und ein Derecho – ein langlebiger Sturm – festgestellt worden. Nach Angaben der Heimatschutzbehörde des Bundesstaates werden „sehr umfangreiche Aufräum- und Wiederaufbaumaßnahmen“ nötig sein.