Der 89-Jährige wurde wenige Stunden später in der westgriechischen Hafenstadt Patras festgenommen, berichtete der griechische Rundfunk.<BR \/><BR \/>Augenzeugen beschrieben den Mann als verwirrt. Er soll in den vergangenen Jahren psychiatrisch behandelt worden sein, hieß es aus Polizeiquellen. Alle Verletzten seien außer Lebensgefahr, teilte der Rettungsdienst mit. Nach ersten Informationen des griechischen Rundfunks könnte ein Streit mit den Behörden um die Rente der Auslöser des Zwischenfalls gewesen sein.