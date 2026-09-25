Die Feuerwehr suchte nach eigenen Angaben mit Unterstützung durch einen Spürhund nach zwei älteren Bewohnern des Obergeschosses sowie nach drei Touristen, die eine darunter gelegene Ferienwohnung gemietet hatten.<BR \/><BR \/>Es sei noch unklar, ob sich die Bewohner zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude aufhielten, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Die Explosion wurde nach ersten Ermittlungen durch ein Gasleck ausgelöst. Das zweistöckige Gebäude stürzte teilweise ein, mehrere Nachbarhäuser wurden beschädigt. Zwei Bewohnerinnen benachbarter Gebäude kamen laut einem Fernsehbericht mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein Passant wurde demnach leicht verletzt.