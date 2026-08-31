„In Südtirol sind wir schon gut aufgestellt, viele Dinge gibt es schon. Doch ein verschränkteres Arbeiten im Netzwerk mit einer Anlaufstelle für die Betroffenen ist sicher für alle von Vorteil und ein Mehrwert“, sagt Soziallandesrätin Rosmarie Pamer.<BR \/><BR \/>Der Staat hat per Dekret das Recht auf die Erstellung eines individuellen, personenbezogenen und partizipativen Lebensprojekts für Menschen mit Behinderungen eingeführt – und zwar über alle Bereiche des Lebens hinweg: Kindergarten\/Schule, Wohnen, Arbeit, Gesundheit und Freizeit. Ein „Lebensprojekt“ eben. Doch wie läuft das ab? Und was ist anders als bisher? <BR \/><BR \/>„Das „Lebensprojekt„ startet auf Antrag“, erklärt Landesrätin Pamer. Neu ist in Südtirol vor allen Dingen die eine Bezugsperson bzw. -stelle in jeder Bezirksgemeinschaft (siehe Infos unten). „Für das Burggrafenamt beispielsweise ist das Pastor Angelicus künftig die Kompetenzstelle, hier werden alle Fäden zusammenlaufen“, erläutert Pamer. In der jetzt startenden Pilotphase ist vor der Beantragung ein verpflichtendes Beratungsgespräch vorgesehen, das über die Anlaufstelle vereinbart werden kann. <BR \/><BR \/>Startet dann das individuelle Projekt, wird – entsprechend den Wünschen, Zielen und Fähigkeiten der Person mit Behinderung – gemeinsam im Team ein ganzheitliches Konzept im Sinne einer Zukunftsplanung erstellt, das die passenden Unterstützungsleistungen definiert und plant. Dort erfahren Betroffene und Angehörige also, welche Leistungen es gibt, und gemeinsam wird eruiert, welche die individuell passenden sind.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>„Ziel ist es, dass Menschen mit Behinderung ihren persönlichen Lebensplan entwickeln und umsetzen können, chancengleich zu Menschen ohne Behinderung. Wir haben dazu schon sehr viele Unterstützungsleistungen, sie im Sinne eines “case managements„ individuell auszuwählen, ist der große Vorteil des Projektes. Das heißt aber weder, dass es vorher in Südtirol nichts gegeben hätte, noch löst es alle Probleme“, ordnet die Landesrätin dieses neue Instrument ein. „Ein paar Puzzleteile fehlen uns sicher noch“, sagt sie. <BR \/><BR \/>Wo sie beispielsweise noch Luft nach oben sieht, ist insbesondere der – assistierte – Freizeitbereich. Die Pilotphase, so Pamer, kann und soll zudem wichtige Hinweise geben, wo politisch anzusetzen wäre oder nachzubessern sei, weil etwas nicht so gut funktioniere.<BR \/><BR \/>„So gesehen sind diese zentralen Anlaufstellen auch aus politischer Sicht ein Vorteil“, erklärt Pamer.<h3>\r\nAnlaufstellen: Bezugspersonen in den Bezirken<\/h3><Fett><BR \/>Überetsch-Unterland:<\/Fett> Roberta Girardi, 0471\/82 49 10 oder 338 49 08 823, lebensprojekt@bzgue.org<BR \/><Fett><BR \/>Salten-Schlern: <\/Fett> Ingrid Rauter und Petra Mairhofer, 0471\/36 14 11, lebensprojekt-progettodivita@bzgsaltenschlern.it <BR \/><Fett><BR \/>Burggrafenamt:<\/Fett> Dienst zugunsten von Personen mit Behinderungen und in psychischen Notlagen, 0473\/27 28 00, pastor@bzgbga.it <BR \/><Fett><BR \/>Vinschgau: <\/Fett> Maria Thoman und Anita Tscholl, 0473\/73 67 00, infosprengelschlanders@bzgvin.it bzw. 0473\/73 66 10, infosprengelmals@bzgvin.it<BR \/><Fett><BR \/>Eisacktal:<\/Fett> Carmen Messner (bis 1. Okt.) und Sara Ciola (ab 1. Okt.), 0472\/82 05 35, lebensprojekt@bzgeis.org<BR \/><Fett><BR \/>Wipptal:<\/Fett> Kompetenzstelle Wohnen & Arbeiten im Sozialsprengel, 0472\/72 60 00, wohnen.arbeiten@wipptal.org<BR \/><Fett><BR \/>Pustertal:<\/Fett> Sabine Rainer, 0474\/41 29 32, aufnahme.beratung@bzgpust.it <BR \/><Fett><BR \/>Betrieb für Soziales Bozen:<\/Fett> Dr. Franco Finato, 0471\/16 26 019, direktion@sozialbetrieb.bz.it <Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>