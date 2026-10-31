Zum Auftakt stand eine einstündige theoretische Einführung auf dem Programm. Anschließend stellte ein Instruktor zwei aktuelle Elektrofahrzeuge von Autoindustriale Mercedes vor. Anhand der beiden Modelle wurden die unterschiedlichen Einbaupositionen der Batterien sowie der Trennstellen zur Deaktivierung des Hochvoltsystems erläutert.<BR \/><BR \/>Danach ging es für die Teilnehmer in drei Gruppen an die praktische Arbeit. Verschiedene Unfallszenarien boten die Möglichkeit, die Befreiung eingeklemmter Personen zu trainieren. Dabei kam auch ein schweres Rüstfahrzeug mit Seilwinde zum Einsatz. Mit deren Hilfe wurde ein Unfallfahrzeug bewegt und das Armaturenbrett gezielt abgekippt, um Platz für die Befreiung einer eingeklemmten Person zu schaffen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379739_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Alle Teilnehmer konnten selbst Hand anlegen und Erfahrungen mit den neuesten Rettungsgeräten sammeln. Insgesamt wurden bei den Übungen neun Unfallfahrzeuge zerschnitten. Diese hatte die Firma Santini aus Bozen bereitgestellt und zuvor von Betriebsflüssigkeiten befreit.<BR \/><BR \/>An der Schulung beteiligten sich die Freiwilligen Feuerwehren Bruneck, Corvara, Kiens, Kolfuschg, Luttach, Mühlen in Taufers, Mühlwald, Niedervintl, Obervintl, Percha, Sand in Taufers, St. Kassian, St. Lorenzen, St. Martin in Thurn, St. Vigil, Stegen, Steinhaus, Uttenheim, Weitental und Wengen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1379742_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für die Unterstützung, die Betreuung der Übungsstationen und die Verpflegung mit Marende und Mittagessen dankt der Bezirksfeuerwehrverband Unterpustertal der Bezirksgemeinschaft Pustertal sowie den Firmen Profire, Wieser Contstruction, Huber & Feichter, FF Bruneck und Milwaukee. Ein weiterer Dank gilt den Instruktoren von Weber Rescue und der Firma Santini für ihren Beitrag zum Gelingen der Schulung.<BR \/><BR \/>Gegen 16 Uhr wurde das gemeinsame Gruppenfoto aufgenommen. Anschließend ließen die Teilnehmer den Tag in kameradschaftlicher Runde ausklingen und nutzten die Gelegenheit zum Fachsimpeln. Damit ging ein intensiver, informativer und praxisreicher Feuerwehrtag zu Ende.