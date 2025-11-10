Die Hartnäckigkeit und das Durchhaltevermögen der engagierten Komitee-Mitglieder wie der Wille eines Großteils der Stadtbevölkerung – es wurden an die 23.000 (!) Unterschriften für den Erhalt der Talferbrücke gesammelt – brachten letztlich den gewünschten Erfolg: Die Talferbrücke konnte saniert werden und gehört weiterhin zum Stadtbild Bozens. <BR \/><BR \/>Sie feiert übrigens gerade heuer ein Jubiläum, da sie vor genau 125 Jahren von der Firma Waagner-Biro aus Wien errichtet worden war. Ausgelöst wurde die Sperre der Talferbrücke durch einen Zwischenfall mit einem „Stadtbus“. Dieser war mit einem Reifen auf den Gehsteig gefahren und hatte den Asphalt durchbrochen. Daraufhin ordnete die Stadtregierung aus Sicherheitsüberlegungen sofort die Schließung der Brücke an. <BR \/><BR \/>Die damaligen Ingenieure der Gemeinde erstellten ein Gutachten, aus dem hervorging, dass die Brücke „nicht mehr sanierbar“ und nur mehr für Fußgänger und Radfahrer passierbar sei – ein Abriss somit unvermeidlich. Durch den unermüdlichen Einsatz des „Komitees zur Rettung der Talferbrücke“ konnte jedoch dieser Abriss vermieden werden und vor 35 Jahren, am 29. September 1990, die Brücke wiedereröffnet werden.<BR \/><BR \/>Wir haben mit dem seinerzeitigen Vorsitzenden des Komitees, Harald Tschörner, gesprochen, der sich noch gut an einzelne Vorgänge erinnert.<BR \/><BR \/><b><BR \/>Herr Tschörner, warum haben Sie sich so für die Talferbrücke engagiert?<\/b><BR \/>Harald Tschörner: Nun, ausschlaggebend für mich war ein Leserbrief von Siegfried Stuffer im Jahr 1982 in den „Dolomiten“. Daraufhin habe ich mich in Bewegung gesetzt und mit mehreren Mitstreitern haben wir dann dieses Komitee zur Rettung der Talferbrücke gegründet. Ich wurde zum Vorsitzenden ernannt, habe vor allem die Kontakte gepflegt und die Organisation übernommen. Besonders erwähnen möchte ich in diesem Zusammenhang Ingenieur Aribo Gretzer, die Rechtsanwälte Arnaldo Loner von „Italia Nostra“, Peter Platter und Ludwig Walther Regele, die für die technischen bzw. juristischen Belange sehr viel getan haben. Weiters eine Vielzahl an engagierten Bozner Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere Emmy Delazer, Stephan Lausch und noch viele unzählig andere. <BR \/><b><BR \/>Wie ist es dann weitergegangen?<\/b><BR \/>Tschörner: Wir haben uns als Komitee insgesamt 52 Mal getroffen, es war also kein „Spaziergang“, denn die Stadtverwaltung beharrte auf ihrer Entscheidung des Abrisses. Dann haben wir eine Firma in Italien ausfindig gemacht, die uns bestätigte, dass die Brücke wohl sanierbar sei und ein Abriss mit Neubau, der viel kostenintensiver und womöglich auch längere Zeit in Anspruch genommen hätte, somit nicht notwendig wäre. Einige von uns hätten sich gegebenenfalls sogar auf der Brücke angekettet, um einen Abriss zu unterbinden.<BR \/><BR \/><b>Sie haben immer auch die Bürger Bozens mit eingebunden, durch Informationsveranstaltungen, Pressemitteilungen, Postkartensets und noch einiges mehr. Wie war die Reaktion?<\/b><BR \/>Tschörner: Ich möchte fast sagen, überwältigend. Für die Bozner Bevölkerung, quer durch alle – auch sprachlichen – Schichten, stellte die historische Talferbrücke ein Herzensanliegen dar, das nicht so ohne Weiteres verschwinden durfte. Sie gehört einfach dazu, so wie sie ist. Das bewies auch die Unterschriftenaktion, bei der rund 23.000 Bürger ihre Zustimmung zum Erhalt kundgetan haben.<BR \/><BR \/><b><BR \/>Sie und Ihre Komitee-Mitglieder konnten letztlich einen großen Erfolg erringen. Wenn Sie heute auf diese Epoche zurückblicken, was fällt Ihnen ein?<\/b><BR \/>Tschörner: Ja, es stimmt, wir waren von Beginn an davon überzeugt, zu „gewinnen“, wir haben es für unsere Stadt und ihre Bürger getan. Es war sicher auch eine große Genugtuung für uns alle, denn die Zeiten waren nicht leicht, es gab immer wieder Rückschläge und Zweifel, ob wir das schaffen würden. Wir mussten insgesamt drei Rekurse beim Staatsrat einreichen, uns mit zivilrechtlichen Fragen auseinandersetzen, uns bemühen, wie wir das auch finanziell stemmen können. Aber wir sind jetzt zufrieden, denn der Kampf hat sich gelohnt und jedes Mal, wenn ich über unsere Talferbrücke gehe, denke ich glücklich daran.