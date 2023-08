Für die Sicherheit im Stadtzentrum: Intensive Kontrollen der Carabinieri

Am Montag führten die Carabinieri ab 6 Uhr morgens intensive Kontrollen in der Landeshauptstadt durch. Insbesondere konzentrierten sich die Ordnungshüter dabei auf den Platz hinter dem Theater, in der Nähe der Handelskammer. Dort wurden 4 ausländische Staatsbürger kontrolliert und identifiziert, die zwischen Müllcontainern ihr Lager für die Nacht aufgeschlagen hatten. Die 4 Personen sind dafür bekannt, um Geld zu betteln. Durch die Anwesenheit der Beamten und das Eingreifen des SEAB-Personals konnte das Gelände geräumt werden.Anschließend begaben sich die Carabinieri in die Mayr-Nusser-Straße, wo sie das Gebiet in der Nähe des Bricocenters und der Loretobrücke kontrollierten. In der Nähe wurden 2 ausländische Staatsangehörige identifiziert. Einer von beiden wurde zum Hauptquartier in die Dante-Straße gebracht, wo ein Foto von dem Mann gemacht wurde.Auf den Hinweis einiger Bürger hin wurde eine Hütte in der Schlachthofstraße kontrolliert, die als Nachtquartier und für Drogengeschäfte genutzt wird. Vor Ort wurden 2 mehrfach vorbestrafte ausländische Staatsbürger identifiziert.In der Nähe des Zug- und des Busbahnhofes wurden zahlreiche Kontrollen durchgeführt, auch zur Unterstützung des Fahrpersonals, um Übergriffe zu verhindern.„Die Aktivitäten der Carabinieri zielen darauf ab, das Zentrum von Bozen wieder sicherer zu machen, sodass es von Bürgern wieder in vollem Umfang genutzt werden kann. Ähnliche Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt“, so die Carabinieri in einer Presseaussendung.