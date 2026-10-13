Im Rahmen der Lebensmittelsammlungen konnte auf wertvolle Großspenden zurückgegriffen werden, so dass der Orden in besonderer Weise und zum wiederholten Male der Mühle Rieper in Vintl, vertreten von Kathrin und Alexander Rieper, zu danken hat. Darauf weist der Orden in einer Aussendung hin. Nicht weniger bedeutend ist die Spendenbereitschaft der Firmen Pompadour, vertreten von Alexander Schick, und Loacker, vertreten von Ulrich Zuenelli. <BR \/><BR \/>Eine äußerst zielgerichtete Hilfe konnte Ingo Kirchler vom neuen Haus Guggenberg in Brixen bieten, indem er nebst anderen Hilfsgütern die technische Ausstattung für 11 Krankenhausbetten zur Verfügung stellte. Letztere wurden durch einen separaten Transport, den das Militärkorps des Malteserordens durchführte, in das Kriegsgebiet gebracht.<h3>\r\nAuch Schulen helfen mit<\/h3>Seit mehreren Jahren unterstützen Schulen die Malteser-Sammlungen für die notleidende Bevölkerung in der Ukraine, unter ihnen das Realgymnasium Meran, deren motivierte Schülerinnen und Schüler sich auch um Werbeplakate bemühten. Hygieneartikel und Lebensmittel kamen auch von der Aikido-Schule „Aikikai-0 Meran“ der Klosterschule Mariengarten in Eppan, deren Leiterin Sr. Franziska Lindner sich auch persönlich sehr engagierte, und die Landwirtschaftsschule Auer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372143_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Direktor des Malteser Hilfsdienstes in der Ukraine Pavlo Titko und der Botschafter des Ordens in der Ukraine, Antonio Gazzanti Pugliese di Cortone sowie der Botschaftsrat Andrij Kanas hatten sich erst kürzlich mit einer Danksagung an den Delegaten gewandt. Sie bedankten sich für die internationalen Lieferungen (TIR) mit knapp 200 Tonnen Hilfsgütern, die aus diesem Großpriorat des Ordens und eben auch aus Südtirol kamen. Er bestätigte dabei deren Empfang in Lemberg, Kiew, Mykolajiw und Sumy. <h3>\r\nViele in der Ukraine haben alles verloren<\/h3>Die Hilfsgüter spenden in erster Linie Trost. Sie erreichten rund 110.000 Menschen, unter ihnen viele, die alles verloren haben, Menschen mit Behinderungen, Veteranen und Bewohner der Frontgebiete, traumatisierte Kinder, verstümmelte und einsame Menschen, aber auch Ärzte und Gesundheitseinrichtungen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372146_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Malteserorden engagiert sich in besonderer Weise um die psychologische Betreuung Traumatisierter. „Wir sprechen von Zahlen, aber für die Malteser an Ort und Stelle sind diese 110.000 Menschen Gesichter, Geschichten, Leben, die Dank der Hilfen etwas Würde zurückerhalten“, erzählt Pavlo Titko.<BR \/><BR \/>Der Malteserorden richtet seinen Dienst am Nächsten seit über 900 Jahren zugleich auf den christlichen Glauben aus. „Diese Einstellung macht ihn nicht zur besseren Hilfsorganisation, aber zu einer, die Orientierung schenken kann, selbst dort, wo die Realität durch Trauer und Wut Illusionen zerstört und Hilflosigkeit aufzeigt“, meint einer der Ordensmitglieder. Neben der großen Ukrainehilfe lief 2026, gemeinsam mit den Johannitern in Deutschland, zum Schulbeginn in der Ukraine eine Sammlung von Schultaschen, ein schwieriges Hilfsprojekt für die Menschen in Gaza. Für die in Südtirol Betreuten wurden und werden kleinere und größere Veranstaltungen organisiert, unter diesen die jüngsten Wallfahrten nach Lourdes, Maria Trens und Loreto sowie ein Picknick in einem Bozner Park. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372149_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Spenden für die Ukraine, aber auch für die Tätigkeit des Ordens in Südtirol, werden stets gerne entgegengenommen. Über den Unterstützungsverein „MALTA HELP.BZ EO“ (Steuernr. 94090030217) mit dem Konto der Raiffeisenkasse Überetsch IBAN IT 12 T 0825558163000303210596 (mit Spendenbestätigung für Ihre Steuererklärung) oder direkt an die Delegation Bozen des Souveränen Malteser Ritterordens mit dem Konto der Raiffeisenkasse Etschtal IBAN IT61 L 08269 58960 000300216755