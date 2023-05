Für ein paar Euro Beute: Unbekannte brechen Getränkeautomaten auf

Ist der Schaden zu groß für eine Reparatur vor Ort, wird er wohl entfernt, bedauert Joachim Mair. - Foto: © ASV Tennis Nals

„Ist wirklich schade“

„Wir haben den Automaten aufgestellt, damit die Leute in der Sportzone in der Übergangszeit, bis die Sportbar öffnet, unkompliziert und günstig etwas trinken können“, sagt Joachim Mair vom örtlichen Tennisverein.Es sei nicht einfach gewesen, überhaupt einen Anbieter zu finden: „Der Lieferant wird mit den Getränken nicht reich. Wenn sich der Schaden am Gerät nicht reparieren lässt, wird er wohl keinen neuen Automaten zur Verfügung stellen“, bedauert Mair. Die Beute dürfte jedenfalls überschaubar gewesen sein.„Dass der Automat so schnell aufgebrochen würde, das hatten wir uns nicht erwartet. Es ist wirklich schade.“ Die Zone sei freilich nicht besonders stark frequentiert – „aber man kann nicht alles mit einer Kamera überwachen.“Erst vor wenigen Wochen hatten Unbekannte aus den Umkleidekabinen der Nalser Fußballer Wertgegenstände gestohlen.