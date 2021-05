Für ein Video bei Tiktok: Große Mengen Stroh in Russland verbrannt

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Es seien rund 195 Tonnen Stroh in einem ländlichen Gebiet unweit der Stadt Perm etwa 1200 Kilometer östlich von Moskau verbrannt. Die beiden Schülerinnen seien weggelaufen, als Löschversuche scheiterten.Die Mädchen räumten wenig später bei der Polizei ein, dass sie ein Video für Tiktok drehen wollten. Die Beamten mahnten, die Mädchen hätten nicht nur hohen Schaden angerichtet, sondern auch ihr Leben riskiert hätten.Alles was Eltern über Tiktok wissen sollten, finden Sie in diesem Video:

apa/dpa