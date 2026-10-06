Eine jener Städte, die dies nun erlauben, ist Venedig. Dort dürfen die Aschen verstorbener Haustiere künftig neben der Grabstätte ihres Halters auf den städtischen Friedhöfen aufbewahrt werden. Dies sieht eine neue Regelung der Stadt vor. <BR \/><BR \/>Pro Grab ist jeweils eine Urne erlaubt, in der die Asche von höchstens zwei Haustieren aufbewahrt werden darf. Bei Erdgräbern kann die Urne in einem dafür vorgesehenen Fach der Grabplatte oder Grababdeckung untergebracht werden. Bei Urnen- und Nischengräbern sowie Beinhäusern kann sie außen an der Verschlussplatte angebracht werden.<BR \/><BR \/>In Familiengräbern muss sie an einem eigens dafür vorgesehenen, getrennten Platz aufgestellt werden. Die Urne muss befestigt sein und eine Plakette mit der Aufschrift „Urna cineraria animale“ (Tierurne) tragen. Außerdem ist es erlaubt, auf dem Grabstein ein Foto der verstorbenen Person gemeinsam mit ihrem Haustier anzubringen. <BR \/><BR \/>Die Regelung gilt für Tiere, die als Haustiere oder aus persönlichen Gründen gehalten werden, darunter Hunde und Katzen, Hauskaninchen, kleine Nagetiere, Ziervögel, Zierfische, Schildkröten und kleine domestizierte Reptilien. <BR \/><BR \/>Auch Mailand und Regionen wie Ligurien und die Toskana haben ähnliche Regelungen.