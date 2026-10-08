<b>Mit welchen Zielen haben Sie die Tätigkeit als Präsident des Verkehrsamtes begonnen?<\/b><BR \/>Roland Buratti: Mit dem Ziel, immer weiter voranzukommen und uns kontinuierlich zu verbessern. Die Tätigkeit des Verkehrsamtes basiert für mich im Wesentlichen auf drei Säulen: der Gäste- und Besucherbetreuung, der Organisation von Veranstaltungen sowie auf dem Vermögen des Verkehrsamtes. Letzteres umfasst unter anderem das Schloss Maretsch und den dazugehörigen Parkplatz sowie die zwei Hektar Lagrein-Weinberge.<BR \/><BR \/><b>Sie wurden als Unternehmer zum Präsidenten des Verkehrsamtes gewählt. Haben Ihre beruflichen Erfahrungen Ihnen in dieser Rolle geholfen?<\/b><BR \/>Buratti: Ich wurde 2016 über den Wirtschaftsverband hds vorgeschlagen und gewählt. Meine beruflichen Erfahrungen waren sicherlich hilfreich, weil es sich beim Verkehrsamt um ein öffentliches Unternehmen handelt. Vor allem bei der Verwaltung des Vermögens waren meine Kompetenzen hilfreich. Ich habe in diesen Jahren aber auch viel dazugelernt – sowohl als Verwaltungsratsmitglied als auch als Präsident. Bei einem öffentlichen Unternehmen funktionieren manche Dinge anders.<BR \/><BR \/><b>In den vergangenen Jahren hat das Verkehrsamt immer wieder neue Rekorde im Tourismus verzeichnet. Warum?<\/b><BR \/>Buratti: Weil Bozen mehrere Seiten hat und den Besucherinnen und Besuchern ein sehr vielfältiges Angebot bietet. Ich sage immer scherzhaft, dass Bozen für Italiener eine exotische Stadt ist: Wir haben eine andere Architektur, eine andere Sprache und eine andere Gastronomie. Auf der anderen Seite fühlen sich auch die deutschen Gäste bei uns wohl, da sie ihre eigene Sprache sprechen können. In den kommenden Jahren wird das Verkehrsamt wohl an zwei Sachen besonders arbeiten müssen: an der Saisonverlängerung und an der Internationalisierung.<BR \/><BR \/><b>Das Verkehrsamt organisiert pro Jahr mehrere Veranstaltungen. Haben Sie persönlich ein Lieblings-Event?<\/b><BR \/>Buratti: Der Christkindlmarkt ist natürlich jene Veranstaltung, die uns am meisten beschäftigt und gleichzeitig auch die größte Genugtuung bringt. Er zieht innerhalb von vier bis fünf Wochen rund eine Million Besucher an. In diesem Jahr findet die 35. Ausgabe des Bozner Christkindlmarktes statt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, kann aber bereits verraten, dass es zahlreiche neue Initiativen geben wird.<BR \/><BR \/><b>Welche waren die größten Herausforderungen der vergangenen fünf Jahre?<\/b><BR \/>Buratti: Es gab nicht die eine große Herausforderung. Ein großes Thema war aber sicherlich die Frage nach der Privatisierung des Verkehrsamtes.<BR \/><BR \/><b>Wie stehen Sie dazu?<\/b><BR \/>Buratti: Von einem ideologischen Standpunkt aus habe ich als Unternehmer grundsätzlich nichts gegen eine Privatisierung. Das Problem ist vielmehr das umfangreiche Vermögen des Bozner Verkehrsamtes. Es gibt durchaus mögliche Lösungen. Wir haben dazu auch entsprechende Studien durchgeführt – sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht. Im Verwaltungsrat waren wir uns letztlich alle einig, dass eine Neuausrichtung und Revitalisierung des Verkehrsamtes notwendig und sinnvoll ist. Wir haben verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten entwickelt, wie man das Unternehmen neu ausrichten könnte – und zwar weiterhin als öffentliche Einrichtung, die aber in ihrer Organisation und Arbeitsweise stärker wie ein privates Unternehmen funktioniert. Ich denke, dieser Prozess wird weitergehen. Ich habe die erste Phase begleitet.<BR \/><BR \/><b>Was haben Ihnen die letzten fünf Jahre als Präsident des Verkehrsamtes gegeben?<\/b><BR \/>Buratti: Vor allem die Möglichkeit, sehr viele Menschen kennenzulernen. Und die Möglichkeit, hoffentlich etwas für die Stadt geschaffen zu haben. Wir konnten auch zahlreiche neue Projekte verwirklichen, die wir uns vorgenommen hatten. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Aus diesem Grund möchte ich mich bei meinem Verwaltungsrat, vor allem aber bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verkehrsamtes bedanken. Sie haben immer mit großer Professionalität, großem Einsatz und vor allem mit viel Enthusiasmus gehandelt.