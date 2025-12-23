Mit einer der 17 sinnvollen Geschenkideen auf <a href="https:\/\/caritas.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.caritas.bz.it<\/a> machen Schenkende nicht nur den Liebsten eine Freude, sondern helfen gleichzeitig Bedürftigen in Südtirol und in den ärmsten Regionen der Welt. <BR \/><BR \/>Zur Auswahl stehen unter anderem Familienpakete oder warme Mahlzeiten für Bedürftige in Südtirol, Ziegen, Esel, Bienen, Saatgut und Schulkost für Familien in Afrika oder Brennholz für frierende alte Menschen in Serbien. <BR \/><BR \/>Alle Geschenke lassen sich auch kurz vor Weihnachten bequem von zu Hause aus bestellen. Die personalisierte Geschenkurkunde und das passende Geschenkpäckchen werden per E-Mail zugeschickt und können ausgedruckt, selbst gefaltet und den Liebsten weitergegeben werden.<BR \/><BR \/>Mehr Informationen unter: <a href="https:\/\/caritas.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.caritas.bz.it<\/a> oder in den Caritas-Büros in Bozen, Meran, Brixen und Bruneck.