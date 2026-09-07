Insgesamt 64.749 Kinder und Jugendliche besuchen im kommenden Schuljahr eine der deutschen Bildungseinrichtungen in Südtirol. 10.883 Kindergartenkinder sind in einem deutschen Kindergarten eingeschrieben, 20.336 Schülerinnen und Schüler besuchen eine Grundschule. <BR \/><BR \/>In den deutschsprachigen Mittelschulen beginnt für 12.544 Schülerinnen und Schüler das Schuljahr. Eine Oberschule werden 12.286 Jugendliche besuchen, 8700 Jugendliche besuchen eine der Landesberufs- oder Landesberufsfachschulen.<h3>\r\n„Gute Bildung stärkt junge Menschen“<\/h3>Für Landesrat Philipp Achammer stehen zu Beginn des neuen Bildungsjahres die Kinder und Jugendlichen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten und Voraussetzungen im Mittelpunkt: „Ein neues Kindergarten- und Schuljahr bringt Neugier, Erwartungen und neue Möglichkeiten mit sich“, sagt Landesrat Achammer.<BR \/><BR \/>Entscheidend sei, jedes Kind aufmerksam zu begleiten, ihm unabhängig von seiner persönlichen Ausgangslage gerechte Chancen zu eröffnen und es darin zu bestärken, seine Fähigkeiten zu erkennen und weiterzuentwickeln: „Denn gute Bildung stärkt junge Menschen und gibt ihnen das Vertrauen, ihren eigenen Weg zu gehen.“<BR \/><BR \/>In die Kindergärten und Schulen der ladinischen Täler wurden insgesamt 2895 Kinder und Jugendliche eingeschrieben: 582 von ihnen besuchen einen Kindergarten, 1117 eine Grundschule, 673 eine Mittelschule, 523 eine Oberschule oder Berufsschule.<h3>\r\n„Talente und Vielfalt wertschätzen“<\/h3>„Die Schule trägt eine grundlegende Verantwortung: Sie muss alle einbeziehen, jeder und jedem die Möglichkeit bieten, Neues zu entdecken, zu lernen und sich weiterzuentwickeln, Talente und Vielfalt wertschätzen und eine Gemeinschaft schaffen, in der sich alle zugehörig fühlen können“, unterstreicht Landesrat Daniel Alfreider.<BR \/><BR \/>„In diesem Sinne wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern sowie all jenen, die mit Engagement und Professionalität jeden Tag dazu beitragen, die Schule zu einem Ort des Wachstums, der Begegnung und der Teilhabe zu machen, einen guten Start ins neue Schuljahr“, so Alfreider.<BR \/><BR \/>Die italienische Bildungsdirektion hat am 27. August in Bozen die Zahlen für das Schuljahr 2026\/27 vorgestellt. Insgesamt sind 22.080 Schülerinnen und Schüler an italienischsprachigen Bildungseinrichtungen in Südtirol eingeschrieben.