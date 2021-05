Für mehr Wohlfühlklima in der Notaufnahme in Bozen

Grund für diese Entscheidung ist die hohe Anzahl von Patienten, die täglich Südtirols größte Notaufnahme aufsuchen: rund 230 Menschen.Die Mitarbeiter des Dienstes bemühen sich nach Kräften, den Wartenden auch mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen, schaffen das aber aus Zeitgründen nicht immer. „Deshalb war es uns ein Anliegen, dass wir ihnen jemanden zur Seite stellen“, so Generaldirektor Florian Zerzer.Er dankt Pflegedirektorin Marianne Siller, die in der Errichtung des Dienstes federführend war. Die Aktivierung dieses Dienstes ist Teil eines Konzeptes zur Verbesserung der Notaufnahme am Krankenhaus Bozen. Durch diese Initiative soll die gefühlte Qualität – nicht immer messbar, aber wichtig für das Empfinden von Wärme und Menschlichkeit – verbessert werden.Sollte sich das Konzept bewähren, so kann es auf andere Spitäler ausgedehnt werden.

lpa