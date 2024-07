Nach Mord an Iris Setti (61): Chukwuka Nweke muss vors Schwurgericht

Mara Fait (†)<?ZS?><?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0"?><?TrVer?><?Uni Kapitaelchen="100ru"?><?_Uni?><?FW "2pt"?><?PH PHFormat="$($IptcQue$/)"_?><?PH PHFormat="$($IptcAN)"_?><?_Uni?><?ZA?>

Zum Mord an der 62-jährigen Mara Fait, die wenige Tage vorher – am 28. Juli 2023 – in Noriglio ( Rovereto ) durch Axthiebe getötet worden war, hat die Staatsanwaltschaft jetzt die Ermittlung abgeschlossen. Dem tatverdächtigen Ilir Zyba Shehi (49) aus Albanien droht auch ein Schwurgerichtsverfahren.Seine Verteidiger haben jetzt – nach Abschluss der Ermittlung – 2 Wochen Zeit, Gegendarstellungen einzubringen. In der Folge dürfte die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, und der Vorverhandlungsrichter wird über die Einleitung des Hauptverfahrens befinden. Wie berichtet, wohnten Ilir Zyba Shehi und Mara Fait im selben Mehrfamilienhaus. Ihre Beziehung war schon lange sehr angespannt.Bei ihrem Zusammentreffen am 28. Juli 2023 soll der 49-Jährige die pensionierte Krankenpflegerin attackiert haben. Ilir Zyba Shehi legte in der Folge ein Geständnis ab und wies den Ermittlern den Weg zur Tatwaffe. Er hatte die Axt, mit der er seiner Nachbarin 3 Hiebe versetzt hatte, in einen Garten in der Nähe seines Hauses gelegt. Laut Autopsie waren die beiden Halsverletzungen, die ihr zugefügt wurden, tödlich. Ilir Zyba Shehi wurde als potenziell gemeingefährlich eingestuft, er ist sicher verwahrt.Ebenfalls im Gefängnis befindet sich Chukwuka Nweke (38) aus Nigeria, der sich wegen Mord, erschwert dadurch, dass er das Opfer berauben wollte, und sexuelle Gewalt, erschwert durch schwere Gewaltanwendung an der 61-Jährigen Iris Setti aus Rovereto , verantworten muss (STOL hat berichtet) Laut Rekonstruktionen der Ermittler habe Chukwuka Nweke Iris Setti am Abend des 5. August am Rande des Nikolajewka-Parks in Rovereto angegriffen.Iris Setti schrie, rief um Hilfe, flehte um Gnade: Doch der Täter soll immer wieder auf den Kopf der 61-Jährigen eingeschlagen haben. Als sie gefunden wurde, war ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt.Nweke wird auch zur Last gelegt, der Frau sexuelle Gewalt angetan und ihr einen Goldring entrissen zu haben. Iris Setti erlag noch in derselben Nacht im Trienter Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Während einer von 2 Zeugen, die sich in der Nähe eines Geländes auf der Ostseite des Nikolajewka-Parks befanden, sofort Rettung und Ordnungskräfte alarmierte, filmte der andere das Geschehen mit seinem Handy – ein gewichtiges Beweismittel gegen Nweke, der derzeit in der Haftanstalt von Spini di Gardolo einsitzt.Er war kurz nach dem Übergriff auf Setti von den Carabinieri verhaftet worden und wird sich im Prozess auch wegen eines Überfalls auf eine weitere Person in Trient verantworten müssen, der vor dem Mord an Setti stattfand.