<h3>\r\nBlockade im Feierabendverkehr<\/h3>Der Fall begann am 18. September auf der Milano-Meda-Achse im Mailänder Stadtteil Affori. Während der Hauptverkehrszeit hielt dort eine Gruppe von Motorradfahrern auf der Schnellstraße an. Die Fahrbahn wurde für die Produktion eines Musikvideos genutzt. Auf später veröffentlichten Aufnahmen sind der Trapper „351 Bratan“, der mit bürgerlichem Namen Nicolae Novacenco heißt, und der Rapper Omar Ramo mitten auf der Fahrbahn zu sehen. Hinter ihnen stauten sich zahlreiche Autos. Der Verkehr kam für mehrere Minuten zum Erliegen.<BR \/><BR \/>Gegen 19.40 Uhr trafen Streifen der Mailänder Polizei ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Gruppe bereits entfernt. Was zunächst wie ein spektakulärer, aber begrenzter Musikvideodreh aussah, entwickelte sich innerhalb weniger Tage zu einem Fall für Polizei, Ausländerbehörden und schließlich das Innenministerium.<h3>\r\nIdentifizierung über soziale Netzwerke<\/h3>Auf die Spur von Novacenco kamen die Ermittler nach eigenen Angaben über die Aufnahmen des Vorfalls und die Analyse seiner Profile in sozialen Netzwerken. So sei der 31-Jährige als einer der Beteiligten identifiziert worden. Nach Darstellung der Polizei soll er zudem der Motorradfahrer gewesen sein, der die Gruppe angeführt habe. <BR \/><BR \/>Das fertige Video verbreitete sich anschließend in den sozialen Netzwerken. Darauf sind neben „351 Bratan“ auch Omar Ramo und Darié Baby zu sehen. Die Bilder zeigen die Musiker auf der Fahrbahn, während sich hinter ihnen eine lange Schlange von Fahrzeugen bildet.<h3>\r\nEntzug der Aufenthaltserlaubnis und Abschiebung<\/h3>Nach seiner Identifizierung wurde Novacenco in Mailand von der Polizei aufgespürt. Kurz darauf wurde ihm die Aufenthaltserlaubnis wegen „sozialer Gefährlichkeit“ entzogen. Es folgten eine Ausweisungsverfügung des Präfekten und die Anordnung der sofortigen Abschiebung. Diese wurde nach Angaben der Behörden von einem Friedensrichter bestätigt.<BR \/><BR \/>Innenminister Matteo Piantedosi machte die Maßnahme öffentlich. In einem Beitrag auf der Plattform X erklärte er, Novacenco sei wegen seiner sozialen Gefährlichkeit die Aufenthaltserlaubnis entzogen worden. Anschließend sei der Musiker mit dem ersten Direktflug in sein Herkunftsland Moldau gebracht worden. Piantedosi verwies dabei insbesondere auf die Gefahr für die Sicherheit der Autofahrer. Die Behörden reagierten damit innerhalb weniger Tage auf den Vorfall und die anschließend veröffentlichten Aufnahmen.<h3>\r\nAnwalt kündigt rechtliche Schritte an<\/h3>Novacencos Anwalt Matteo Politano weist die Entscheidung zurück. Er kündigte an, gegen die Maßnahme vor dem Verwaltungsgericht vorzugehen.<BR \/><BR \/>Nach seiner Auffassung steht die Abschiebung in keinem angemessenen Verhältnis zu dem Vorfall. Der Verteidiger bezeichnete die Aktion als eine leichtsinnige Initiative. Seiner Ansicht nach sei das Vorgehen der Behörden auch durch die große mediale Aufmerksamkeit für den Fall beeinflusst worden. Die Verteidigung will die Rechtmäßigkeit des Entzugs der Aufenthaltserlaubnis und der anschließenden Abschiebung überprüfen lassen.