Ein Wanderbus verbindet das Stadtzentrum direkt mit der Fraktion Seit und dem Breitenberg. „Damit wird eine bisher fehlende Anbindung geschaffen – für Einheimische ebenso wie für Gäste“, schreibt der Tourismusverein Leifers-Branzoll-Pfatten in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>Der Wanderbus verkehrt vom 1. September bis 31. Oktober an fünf Tagen pro Woche, und zwar Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag. Pro Tag werden fünf Fahrten durchgeführt – von den Schneiderwiesen bis zu den Steinerhöfen am Breitenberg.<h3>\r\n19 neue Haltestellen errichtet<\/h3>Die erste Fahrt des Busses, der unter der Liniennummer 115 geführt wird, beginnt um 8.30 Uhr – allerdings nicht ab den Schneiderwiesen, sondern ab Steinmannwald. Der erste Bus ab den Schneiderwiesen startet um 9.45 Uhr. Die restlichen Startzeiten der Fahrten sind 11.25, 14.05, 15.45 und 17.25 Uhr – wobei die letzte Fahrt um 17.55 Uhr im Zentrum von Leifers endet.<BR \/><BR \/>Die Rückfahrten ab den Steinerhöfen am Breitenberg sind jeweils um 8.55, 10.35, 12.10, 14.55 und 16.35 Uhr. „Insgesamt werden über 40 Haltestellen bedient, darunter 19 neue Haltestellen, die eingerichtet wurden“, heißt es in der Aussendung. Diese sind mit dem Hinweis „summer bus“ gekennzeichnet.<BR \/><BR \/>Als Fahrscheine für den Wanderbus gelten der südtirolmobil Pass und der Südtirol Guest Pass (für Touristen). „Andernfalls beträgt der Ticketpreis 3 Euro. Die Tickets sind direkt im Bus erhältlich“, erklärt der Tourismusverein abschließend. Der Fahrplan ist auf der Homepage des Tourismusvereins einsehbar ( <a href="https:\/\/suedtirols-sueden.info\/bz\/leifers" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">suedtirols-sueden.info\/bz\/leifers<\/a>).