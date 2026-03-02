Die „Task Force Golf“ wurde eingerichtet, um die Arbeit der Kriseneinheit zu verstärken und das Engagement der Botschaften und Konsulate in der Region zu unterstützen, um auf die Tausenden von Hilfsanfragen der in den Golfstaaten gestrandeten italienischen Staatsbürger zu reagieren. Allein in den Emiraten halten sich rund 20.000 Italiener auf; auch viele Südtiroler sind betroffen. <BR \/><BR \/>Die italienische Regierung begrüßte die Zusammenarbeit der Golfstaaten und ihrer Fluggesellschaften, die Bürgern im betroffenen Gebiet Unterstützung bieten – insbesondere durch die Bereitstellung von Hotelunterkünften. Die Botschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar konnten alle wartenden Passagiere von den Flughäfen in Hotels unterbringen. <BR \/><BR \/>Die italienischen Botschaften und Konsulate in der Region des Nahen Ostens sind voll einsatzfähig, um den italienischen Staatsbürgern in den jeweiligen Zuständigkeitsländern Unterstützung zu leisten.<h3>\r\nNachfolgend die Notfallnummern:<\/h3>• Italienische Botschaft in Tel Aviv: +972548803940<BR \/>• Italienisches Konsulat in Jerusalem: +972505327166<BR \/>• Italienische Botschaft in Teheran: +989121035062<BR \/>• Italienische Botschaft in Riad: +966505254792<BR \/>• Italienisches Konsulat in Dschidda: +966506678310<BR \/>• Italienische Botschaft in Manama: +973 39539079<BR \/>• Italienische Botschaft in Kuwait-Stadt: +96599019353<BR \/>• Italienische Botschaft in Doha: +974 55513365<BR \/>• Italienische Botschaft in Bagdad: +9647866993034<BR \/>• Italienische Botschaft in Beirut: +9613489966<BR \/>• Italienische Botschaft in Amman: +962775415000<BR \/>• Italienische Botschaft in Abu Dhabi:<BR \/>+971 50 818 07 80<BR \/>+971 50 010 19 98<BR \/><BR \/>• Italienisches Generalkonsulat in Dubai:<BR \/>+971 050 656 3375<BR \/>+971 050 866 9546<BR \/>+971 050 920 1247<BR \/>+971 050 248 2601<BR \/>+971 050 302 4263<BR \/><BR \/>Die Kriseneinheit des italienischen auswärtigen Amtes, der Farnesina, ist unter folgender Telefonnummer erreichbar: +39 0636225<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.esteri.it\/it\/sala_stampa\/archivionotizie\/comunicati\/2026\/03\/riunione-al-ministero-degli-esteri-sulla-crisi-in-iran-creata-una-task-force-golfo-per-lassistenza-agli-italiani-bloccati-nella-regione\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier der Link bzw der QR-Code mit allen aktuellen Infos der Task Force.<\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Krieg%20in%20nahost" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier mehr zum Thema.<\/a>