In den Tallagen fällt Regen, in höheren Lagen kommen einige Zentimeter Neuschnee hinzu. Die Schneefallgrenze bewegt sich dabei zwischen 600 und 1.000 Metern. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt im Ultental sowie in der Dolomitenregion.<h3>\r\nAde der Kältewelle<\/h3>Die ausgeprägte Kältewelle scheint vorerst überstanden zu sein. Laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin tritt eine solche Phase zwar jedes Jahr zumindest einmal auf, doch die extremen Minusgrade mit zweistelligen Tiefstwerten dürften für diesen Winter vorbei sein. <BR \/><BR \/>Mit den zuletzt milderen Temperaturen ist allerdings auch die Eisdecke auf den Seen dünner geworden. Vor allem am Kalterer See warnt Peterlin daher ausdrücklich vor Eislaufausflügen.<h3>\r\nVorschau Wochenende<\/h3>Am Samstagvormittag bleibt es unbeständig mit vielen Wolken und einigen Regen- bzw. Schneeschauern. Am Nachmittag lockert es stellenweise auf. Der Sonntag verläuft stark bewölkt und gebietsweise regnet und schneit es leicht. <BR \/><BR \/>Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1000 m Höhe. Am Montag überwiegen im Großteil Südtirols die Wolken, im Süden könnte es etwas freundlicher sein. Auf den Bergen kann es zeitweise noch leicht schneien. Der Dienstag bringt eine Mischung aus Sonne und Wolken.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a>